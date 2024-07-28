Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали чемпионата России по лыжероллерам

Спортсмены из Подмосковья завоевали еще четыре медали чемпионата России по лыжероллерам. Так, копилку региональной сборной пополнили две золотые и две серебряные награды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Так, Виктория Лукашова, воспитанница СШОР «Истина», стала чемпионкой России в дисциплинах «суперспринт на 200 м» и «масс-старт на 20 км». Серебряными призерами соревнований в этой же дисциплине стали дмитровчанка Екатерина Попова и еще один представитель СШОР «Истина» Дмитрий Воронин.

Напомним, что днем ранее прошли соревнования в эстафете, где подмосковный тандем Варвары Прохоровой и Виктории Лукашовой стал лучшим. Кроме того, «бронзу» в командном спринте завоевала мужская команда Ивана Кочеткова и Ильи Кузнецова.

Таким образом, в активе представителей Московской области пять медалей: три золотые, две серебряные и одна бронзовая.