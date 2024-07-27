Подмосковные спортсмены завоевали две медали чемпионата России по лыжероллерам

Спортсмены из Подмосковья завоевали золотую и бронзовую медали в рамках чемпионата России по лыжероллерам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках национального турнира среди мужчин и женщин представительницы Московской области Варвара Прохорова и Виктория Лукашова стали лучшими в эстафете. На втором и третьем местах спортсменки из Санкт-Петербурга.

«Победили, но не без происшествий. На первом этапе я попала в жуткий завал. Хорошо, что удалось догнать группу, реабилитироваться, но я травмировала ногу, у меня большая большая рана по всей ноге. Тем не менее удалось победить, и это самое главное. Здоровье в порядке, раны заживут. Надеюсь, смогу бежать следующие дни», — рассказала в своих соцсетях Варвара Прохорова.

А мужской тандем Ивана Кочеткова и Ильи Кузнецова завоевал бронзовую медаль в командном спринте. На первом месте спортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа, а на второй ступени расположилась команда из Санкт-Петербурга.