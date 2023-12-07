Подмосковные спортсмены завоевали две медали на II этапе Кубка России по горнолыжному спорту
Фото: [Российская федерация горнолыжного спорта]
Спортсмены из Подмосковья заняли первое и второе место на II этапе Кубка России по горнолыжному спорту. Об этом сообщили в областном Минспорте.
В ведомстве уточнили, что горнолыжник Александр Хорошилов получил «золото» в дисциплине «слалом», еще один представитель региона, Семен Ефимов получил «серебро».
«Отметим, что на счету Александра Хорошилова уже есть победа в I этапе Кубка России, который проходил в Кировске. Это было первое участие Александра в Кубке России спустя год после получения травмы», — уточнили в сообщении.
Отметим, что состязания проходили на этой неделе на ГК «Салма» в городе Полярные Зори Мурманской области.
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