Подмосковные тяжелоатлеты выиграли командный зачет летней Спартакиады учащихся

Сборная Подмосковья по тяжелой атлетике стала первой в командном зачете XII летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что спортсмены региона завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Команда Московской области с большим отрывом обошла ближайших соперников, завоевав 761 очко. На втором месте расположилась сборная Москвы с результатом 376 очков, а бронзовыми призерами стали представителями РСО Алания с результатом в 350 очков.

Финальные соревнования по тяжелой атлетике XII летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2024 года проходили на этой неделе в Краснодарском крае. Турнир проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».