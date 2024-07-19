Подмосковные волонтеры привели в порядок историческую усадьбу Марьино

Активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» вместе с участниками Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» привели в порядок историческую усадьбу Марьино, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В общей сложности в акции в Бронницах приняли участие более двухсот ребят из одиннадцати муниципалитетов региона. Участники поделились на команды по десять человек и провели экологический зачет: отряды, собравшие больше всего мусора, получили мерч «Волонтеров Подмосковья». Лидерами были признаны ребята из Люберец. На втором месте расположилась команда из Воскресенска, на третьем — из Жуковского.

По итогам акции на территории собрали три больших контейнера мусора и валежника общим объемом свыше двадцати четырех кубометров.

Также участники провели мастер-классы по плетению браслетов и изготовлению открыток из макулатуры, организовали интерактивное ЭкоГТО и нарисовали граффити, воссоздавшее исторический облик усадьбы.