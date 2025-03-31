Подмосковных музыкантов пригласили принять участие в международном фестивале «Большая сцена»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в 5-м юбилейном международном музыкальном фестивале «Большая сцена». О мероприятии рассказали в АНО ДО «Школа эстрадного искусства Юрия Гончара».

Цель фестиваля — выявить и поддержать творчески одаренных жителей России и дружественных стран вне зависимости от профессиональных навыков и возраста, а также предоставить им возможности для получения опыта, расширения творческих границ, улучшения профессиональных компетенций.

В конкурсе могут принять участие как профессиональные исполнители, ансамбли и коллективы, так и любители. Заявки принимают по двум номинациям: вокал и хореография.

Фестиваль проводится в четыре тура. В рамках первого до 30 сентября проходит дистанционный отбор конкурсантов. Второй и третий туры — это полуфинал и финал, которые пройдет с 27 октября по 2 ноября. Четвертый тур — это очный гранд-финал, который состоится 9 апреля 2026 года. Награждение победителей и шоу-программа со звездами российской эстрады пройдут на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена на официальном сайте мероприятия.