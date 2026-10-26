Военный аналитик, экс-офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с Общественной Службой Новостей увидел в этом не благородный жест, а расчет: Маск изначально был двуличным, он зарабатывает на Starlink приличные деньги и ничего не отдает бесплатно — его можно было бы уважать, если бы он по своим убеждениям предоставлял Киеву связь даром, пусть и заблуждаясь насчет конфликта, но стоял бы на своей позиции и на своей вере; однако Маск, как и все олигархи, в первую очередь зарабатывает, а сейчас лишь слегка пытается дистанцировать Starlink, поскольку на него оказывается давление с целью продолжать эскалацию и использовать систему для ударов крылатыми ракетами вглубь России. Это означает, что спутниковая система может быть просто ограничена или даже уничтожена со стороны России — инструменты для этого есть разные, и именно поэтому Маск пытается спасти свои миллиарды, ведь Starlink — ключевая часть его бизнес-империи.

По его словам, есть и еще один важный момент: украинские хакеры взломали Starlink так, чтобы система думала, будто она стоит на одном месте и не двигается, — у нее есть два разных плана работы, местный и зоновый, — и инженеры Маска взломали систему обратно, после чего она начала считать, как быстро сигнал перескакивает с одного спутника на другой, чтобы понять, есть движение или нет, а замедление Starlink стало предупреждением украинцам, чтобы они перестали ломать его систему. В конечном итоге Starlink над Россией для крылатых ракет все-таки включат, и нам надо будет отвечать, поэтому Маск и старается заранее от этого дистанцироваться.

Ранее он оценил эффективность JDAM против ПВО России.