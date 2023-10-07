Подмосковный беговой сезон подошел к концу в Одинцово

Кросс-полумарафон в подмосковном Одинцово закрыл подмосковный беговой сезон. Об этом сообщили в региональном Министерстве физической культуры и спорта.

Отмечается, что в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной состоялся заключительный старт серии легкоатлетических забегов проекта «Суперлига Подмосковья» – кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN». Более тысячи любителей бега преодолели различные дистанции длиной 3, 5, 10 и 21,1 км, проложенные по живописным маршрутам парка.

«Погода не стала помехой: «ОдинцовоRUN» собрал в парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной более 1000 участников. Яркое завершение летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья», – прокомментировал завершение бегового сезона глава ведомства Дмитрий Абаренов.

Все финишеры получили медаль бегового события, а победители и призеры были награждены на сцене в ходе торжественной церемонии. Также в рамках события прошел бесплатный забег на дистанции 3 км.