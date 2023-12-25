Подмосковный музейный комплекс «Зоя» откроет выставку о знаменитых поэтессах
Фото: [Музейный комплекс «Зоя»]
Новая выставка «Она и литература» в музейном комплексе «Зоя» (Рузский городской округ) расскажет о великих российских поэтессах XX века.
Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, открытие пройдет в среду. Экспозиции расскажут о судьбах восьми женщин-поэтов двадцатого века Анне Ахматовой, Марине Цветаевой, Ольге Берггольц, Юлии Друниной, Веронике Тушновой, Белле Ахмадулиной, Агнии Барто, Юнне Мориц.
Выставка разместилась в одном зале. Здесь представлены портреты, стихи, личные вещи поэтесс и их современников. Работа продлится до 14 апреля 2024 года.
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