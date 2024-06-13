Подмосковный спортсмен выиграл этап-открытие чемпионата России по эндуро на мотоциклах

Мотогонщик Дмитрий Паршин из Подмосковья стал победителем первого этапа чемпионата России по эндуро на мотоциклах. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Так, в самом многочисленном из соревновательных классов «Е-3» за победу сражались тринадцать мотоциклистов. Лучшим из них стал представитель Подмосковья, многократный чемпион Европы и России по мотокроссу и эндуро Дмитрий Паршин, который преодолел трассу за 16 минут и 28 секунд.

Напоминаем, что первый этап чемпионата России по эндуро на мотоциклах проходил в городе Кемерово. А второй этап пройдет с 14 по 17 июня в поселке городского типа Шерегеш в Кемеровской области. Сами соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».