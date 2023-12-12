Подмосковным паркам вручат знак качества «Дед Мороз рекомендует»

АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» («МосОблПарк») определит победителей в конкурсе на знак качества Деда Мороза в пяти номинациях уже на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.

Отмечается, что знак качества будет вручаться вследующих номинациях: «Пахнут праздником иголки» — лучшая елка, «Отправь письмо в сказку» — лучшая почта Деда Мороза, «В гостях у Деда Мороза» — лучшая резиденция, «Место теплых встреч» — лучшая зона теплого очага и «Пусть зима останется с тобой» — лучшая фотозона.

Примечательно, что любой парк может получить знак качества сразу в нескольких номинациях. Лучшие локации парка будут отмечены специальной наклейкой и станут яркими точками притяжения гостей и жителей региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье разрабатывают дополнительные меры поддержки многодетных семей.