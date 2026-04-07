Светлана Светикова рассказала о проблемах со здоровьем после гастролей

Российская певица и актриса Светлана Светикова, известная по мюзиклам и сольным проектам, получила серьезную травму прямо во время гастрольной поездки. В своем телеграм-канале она призналась, что «еле ходит», и настроение у нее «не очень», сообщает Super.ru.

Теперь ближайшие планы Светиковой — запись новых песен перед следующим туром — зависят от того, как быстро она восстановится.

Артистка не стала вдаваться в подробности того, что именно случилось, но заверила поклонников, что сейчас ей уже намного лучше.

«Но, к сожалению, теперь приходится зависеть от скорости восстановления. Мне уже намного лучше! Скоро вернусь», — поделилась Светикова.

В гастрольной поездке с певицей находилась ее младшая дочь, которой всего 10 месяцев. Двое старших детей остались дома в Москве. Отцом всех троих является фигурист-акробат Алексей Полищук. Пара вместе уже 15 лет, но официально отношения не зарегистрировали.

