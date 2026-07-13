Появились подробности романа Ефремова и актрисы Белоусовой

После выхода из колонии заслуженный артист РФ Михаил Ефремов сменил место жительства, сообщает MK.RU со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Теперь актер живет в съемной квартире вместе с актрисой Дарьей Белоусовой.

Известно, что шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке, стоимость которой оценивается примерно в ₽200 млн, Ефремов оформил на бывшую супругу Софью Кругликову и детей. Сам же он обосновался в арендованной двухкомнатной квартире площадью 54 кв. метра на Садовом кольце. Ежемесячная аренда этого жилья обходится в ₽250 тысяч.

Белоусова сняла эту недвижимость еще в конце 2024 года. За несколько месяцев до выхода на свободу Ефремов помогал артистке оплачивать аренду.

Фото: [ Дарья Белоусова/соцсети ]

В личной собственности у актера осталась двухкомнатная квартира на Никитском бульваре, доставшаяся по наследству от матери. Также ему принадлежит доля в четырехкомнатной квартире на Тверской улице. Трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте актер передал семье Громовых, которые ухаживали за его дядей.

Напомним, 8 июня 2020 года Ефремов попал в аварию на Садовом кольце в Москве. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он на внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины, 56-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Несмотря на многочисленные апелляции, приговор остался в силе.

В сентябре 2024 года актер вышел на свободу по решению суда об условно-досрочном освобождении (УДО), отсидев около четырех лет.

Ранее Никита Михалков рассказал о работе Михаила Ефремова в театре «Мастерская "12"».