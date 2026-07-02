«Соблюдает все жесткие условия»: как Михаил Ефремов работает в театре Михалкова после колонии?

Режиссер Никита Михалков рассказал о работе актера Михаила Ефремова в театре «Мастерская "12"» после того, как он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО).

В разговоре с «Аиф» он отметил, что Ефремов добросовестно соблюдает все поставленные требования и выполняет жесткие условия, которые предъявляются к нему на репетициях и во время спектаклей.

Ефремов участвует в постановке «Без свидетелей». Его партнершей по сцене выступает Анна Михалкова. Спектакль оказался успешным — только в Екатеринбурге его посмотрели 4,5 тысячи зрителей. Это одна из первых крупных работ актера после возвращения в профессию.

«Он выполняет в нашей совместной работе все жесткие условия, которые я поставил. С Аннушкой у них замечательный актерский дуэт получился», — сказал Михалков.

Напомним, 8 июня 2020 года Ефремов попал в ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил актера к 7,5 годам лишения свободы. Он отбывал наказание в колонии в Белгородской области. В марте 2025 года Ефремов был освобожден по УДО, а 4 сентября официально стал частью труппы театра «Мастерская "12"» под руководством Михалкова.

Ранее работающий над сериалом с Михаилом Ефремовым режиссер Сергей Кальварский отказался комментировать слухи о срыве съемок.