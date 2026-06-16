Появились подробности трагической смерти звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем

Турецкая актриса Эдже Иртем, которую зрители полюбили по роли в сериале «Клюквенный щербет», ушла из жизни в возрасте 35 лет. По официальным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Трагедия случилась на следующий день после того, как актриса отметила свой день рождения.

Как пишет The Voice со ссылкой на турецкие СМИ, накануне Эдже весело провела время в кафе вместе с мамой и мужчиной. По словам очевидцев, она выглядела абсолютно здоровой и жизнерадостной, и ничто не предвещало беды. Однако наутро актрисе резко стало плохо.

Отмечается, мама Иртем, которая была с ней в этот момент, вызвала скорую помощь. К сожалению, спасти актрису не удалось — она скончалась до приезда медиков прямо на руках у матери.

Женщина сейчас находится в шоковом состоянии. Она была очень близка с дочерью и всегда поддерживала ее. Именно она уговорила актрису пройти кастинг на роль в «Клюквенном щербете», который в итоге стал судьбоносным для карьеры дочери.

Коллеги актрисы по цеху, включая Сылу Тюркоглу, Эврима Аласью, Барыша Кылыча и Деврима Эвина, уже выразили свои соболезнования. Руководство продюсерской компании GoldFilm и турецкого телеканала Show TV также присоединилось к словам скорби, пожелав сил семье и поклонникам актрисы.

Ранее стало известно, что дочь покойной российской актрисы Татьяны Плетневой собирает на ее похороны.