Ради редких сапсанов: заповедник «Басеги» временно закрыл экологическую тропу для туристов

По информации издания, в заповеднике Басеги туристов проинформировали о временном запрете на посещения. Как сообщает администрация заповедника, на скалистом гребне Южного Басега ученые нашли вновь загнездившуюся пару редких крупных соколов-сапсанов.

По данным издания, позднее научные сотрудники обнаружили в заповеднике третью особь данного вида, предположительно без пары. В этот раз запрет на посещение для туристов действует до конца июня.

«Эти крылатые хищники два года назад уже выбирали данный район для выведения потомства, что приводило к необходимости ограничения функционирования экологической тропы „К Южному Басегу“. Видимо, скалистый гребень нашей заповедной горы приглянулся соколам», — говорится на сайте заповедника.

Как отмечается в публикации, данный вид пернатых включен в перечень охраняемых государством редких животных. Специалисты-орнитологи прилагают все усилия, чтобы создать для крылатых обитателей наиболее благоприятную обстановку в период выведения потомства, поэтому контактов с человеком в это время стараются избегать.

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