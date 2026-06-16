Лобода продала подмосковный особняк за 850 млн рублей

Mash: Светлана Лобода избавилась от особняка в Подмосковье за 850 млн рублей

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Украинская певица Светлана Лобода наконец продала свой подмосковный особняк, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Mash. Артистка избавилась от недвижимости в коттеджном поселке «Княжье Озеро» за 850 млн рублей.

Отмечается, что Светлана искала покупателя с 2023 года. Все это время трехэтажный дом площадью 1200 кв метров простаивал без покупателей, и певица сдавала его в аренду за 1,3 млн рублей в месяц. Сделку удалось закрыть только в мае 2026 года. Новым владельцем усадьбы стал один из крупных российских бизнесменов — его имя не раскрывается.

За 850 млн рублей новый владелец получил трехэтажный жилой дом с мебелью и отделкой. Внутри — четыре спальни, две столовые, бассейн, джакузи, бильярдная и бар. К усадьбе также прилагаются ухоженный сад с беседкой, гостевой коттедж, жильё для персонала, пост охраны и гараж.

Лобода выставила дом на продажу сразу после отъезда из России в 2022 году. Тогда она просила за него 650 млн рублей, но позже подняла цену до 850 млн рублей.

Ранее сообщалось, что московский пентхаус легендарного певца Иосифа Кобзона выставили на продажу.

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