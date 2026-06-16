Врачи предупредили об опасной моде на таблетки: что такое «густая кровь» на самом деле

В медицинской практике не существует диагноза «густая кровь». Под этим выражением обычно скрываются разные состояния: повышенная вязкость крови, склонность к тромбообразованию или временное сгущение из-за обезвоживания. О том, как правильно проверить организм, кому действительно показан прием препаратов и в чем кроется разница между реально действующими группами лекарств, в беседе с корреспондентом REGIONS объясняет терапевт из Домодедова Александра Куденко.

По словам терапевта Александры Куденко, многие пациенты используют этот термин без обследований и начинают принимать препараты самостоятельно, что может быть опасно.

Почему самолечение может навредить

Часто люди начинают принимать препараты вроде аспирина, ориентируясь на советы из интернета или знакомых. Однако без диагноза это может привести к серьезным осложнениям, включая кровотечения и поражение желудочно-кишечного тракта.

Специалист подчеркивает, что такие лекарства должны назначаться только после обследования и оценки рисков.

Антиагреганты и антикоагулянты: разные механизмы

Антиагреганты влияют на тромбоциты и предотвращают их склеивание, снижая риск артериальных тромбов. Их назначают пациентам после инфарктов, инсультов или при заболеваниях сосудов сердца.

Антикоагулянты воздействуют на систему свертывания крови в плазме и применяются при венозных тромбозах, мерцательной аритмии и тромбоэмболии. Эти группы препаратов не взаимозаменяемы.

Ошибки при профилактическом приеме аспирина

Медики отмечают, что распространенное мнение о пользе аспирина для всех людей старше 40 лет не соответствует современным рекомендациям.

Для здоровых людей без сердечно-сосудистых заболеваний профилактический прием может быть опаснее, чем полезен, из-за риска внутренних кровотечений.

Когда препараты действительно необходимы

Назначение «кроверазжижающих» средств требуется только при конкретных диагнозах: перенесенных инфарктах, инсультах, тромбозах, мерцательной аритмии или после операций на сосудах.

Во всех остальных случаях решение о терапии должен принимать врач на основе анализов и клинической картины.

Как снизить риски без лекарств

Врачи рекомендуют поддерживать нормальный уровень жидкости в организме, избегать обезвоживания, больше двигаться и контролировать вес. Также важно отказаться от курения и ограничить алкоголь.