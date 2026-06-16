«Питтсбург» готов расстаться с двумя ведущими форвардами

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» может расстаться с двумя нападающими из топ-6, сообщает The Athletic. Речь идет о Брайане Расте и Рикардом Ракеллем.

Издание ссылается на инсайдера Джоша Йохе, который уверяет, что «Питтсбург» ждет достойного предложения по этим игрокам. «Пингвинз» нуждаются в обновлении, но запросто расставаться с квалифицированными игроками не будут — пока что зарплаты Раста и Раккеля вмещаются в платежку.

33-летний Раккель получает $5 млн в год, 34-летний Раст — $5,125 млн. В минувшем сезоне швед набрал 48 (24+24) очков в 60 матчах, американец — 65 (29+36) баллов в 72 играх.

Ранее «Питтсбург» продлил еще на один сезон контракт с 39-летним россиянином Евгением Малкиным.