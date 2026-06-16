Дочь Плетневой начала собирать деньги на ее похороны

В московской больнице 14 июня на 49-м году жизни скончалась актриса Татьяна Плетнева. О ее смерти сообщил режиссер Марат Никитин. Причиной смерти стал рак печени. Болезнь стремительно прогрессировала последние несколько месяцев. Актриса резко похудела и ослабла.

Близкий друг актрисы Никита Турчин рассказал, что Плетнева предпочитала скрывать диагноз от общественности. Резкую потерю веса она объясняла романом с мужчиной, с которым познакомилась на съемках.

В апреле актриса перестала отвечать на звонки — состояние резко ухудшилось. Как пишет The Voice, родственники столкнулись с бюрократическими трудностями при госпитализации Татьяны. Из-за петербургской прописки московские клиники отказывали в полноценном лечении. Актрисе пришлось срочно прописываться у подруги ради получения квоты. Друзьям удалось определить ее в московскую больницу, где сделали операцию, но она не помогла.

У Плетневой осталась 28-летняя дочь Алена, которая сейчас вынуждена обратиться за финансовой помощью — последние полгода актриса не работала из-за болезни, и денег на похороны нет. По предварительным расчетам, прощание обойдется более чем в 200 тысяч рублей. Дата и место похорон пока неизвестны.

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