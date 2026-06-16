«Дайте детям быть бездельниками!»: почему детям важно «ничегонеделание» летом

Эксперт рассказала, что свободное время без расписания помогает детям снижать стресс, развивать самостоятельность и лучше учиться после каникул. О том, почему детям необходимо время для безделья, рассказывает REGIONS психолог из Подмосковья Марина Павлова.

Почему дети стали жить по расписанию

Современные школьники часто проводят лето не в отдыхе, а в плотном графике занятий. Репетиторы, спортивные секции, языковые курсы и лагеря занимают почти все свободное время, превращая каникулы в продолжение учебного года.

Психологи отмечают, что такая нагрузка формируется из стремления родителей обеспечить ребенку конкурентное будущее, однако приводит к обратному эффекту — эмоциональному истощению.

Чем опасна постоянная занятость

По словам психолога Марины Павловой, у перегруженных детей постепенно снижается мотивация и интерес к обучению. Они чаще испытывают усталость, раздражительность и тревожность.

Специалисты также указывают, что при отсутствии свободного времени ребенок хуже понимает собственные желания и теряет способность самостоятельно принимать решения.

Почему «ничегонеделание» важно для развития

Исследования мозга показывают, что в периоды отсутствия задач активируется особый режим работы нервной системы, связанный с воображением, анализом опыта и формированием новых идей.

Именно в такие моменты, по мнению экспертов, снижается уровень стресса и происходит эмоциональное восстановление.

Как должно выглядеть здоровое лето

Психологи рекомендуют оставлять детям ежедневно несколько часов полностью свободного времени без расписания и минимум один-два дня в неделю без организованных занятий.

В этот период ребенок может играть, гулять, читать или просто проводить время без конкретной цели, что помогает развивать самостоятельность и творческое мышление.

Признаки перегрузки у ребенка

Специалисты обращают внимание на ряд сигналов, которые могут указывать на переутомление: постоянная усталость, потеря интереса к прежним увлечениям, проблемы со сном и жалобы на самочувствие.

В таких случаях рекомендуется пересмотреть нагрузку и снизить количество дополнительных занятий, особенно в летний период.