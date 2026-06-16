В Богородском появился центр обработки металлопроката

В Богородском городском округе построили новый производственно-складской центр для работы с металлопрокатом, через него будут проходить до 3 тыс. тонн продукции в год. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В реализацию проекта вложили 100 млн рублей, после запуска объекта там создадут 50 рабочих мест. В здании площадью около 1,6 тыс. ква. м разместили производственную и складскую зоны, помещения для сотрудников. В центре будут принимать, хранить и комплектовать заказы из металлопроката.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили объект и выдали заключение о соответствии построенного здания проектной документации, центр начнет работу после получения разрешения на ввод. Застройщиком выступает АО «Компания Белпанель».

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