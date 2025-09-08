Появились подробности установки памятника экс-супругу Седоковой в Латвии

Памятник бывшему мужу певица Анны Седоковой, экс-баскетболисту «Химок» Янису Тимме появился на месте захоронения в Риге. В интервью журналу Super адвокат семьи покойного спортсмена Маргарита Гаврилова сообщила , что артистка не выделила «ни гроша» на установку мемориала.

По словам юриста, памятник обошелся семье Тиммы в более чем €20 тыс. (почти 2 млн руб.). Все расходы на его производство и установку оплатили родные баскетболиста, а его мама, Аусма Тимма, сама разработала эскиз и заказала материалы, включая мрамор из Финляндии.

Гаврилова также сообщила, что в Латвии продолжается расследование обстоятельств гибели Яниса. Его семья настаивает на тщательном изучении всех деталей, включая характер отношений баскетболиста с Седоковой.

«В Латвии проводят сейчас психолого-психиатрическую экспертизу на предмет доведения Яниса до самоубийства с учетом представленных нами доказательств», — сказала адвокат.

Тело 32-летрего Тиммы нашли 17 декабря 2024 года в хостеле, расположенном недалеко от дома Седоковой в Москве. Известно, что перед смертью он пытался выйти на контакт с бывшей женой, но все попытки оказались тщетными.

Тимма и Седокова поженились 6 сентября 2020 года. Спустя четыре года стало известно о разводе пары.

