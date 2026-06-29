Ночная атака БПЛА ВСУ в Ростовской области 29 июня: что произошло в Каменске

В ночь на 29 июня в Ростовской области силы ПВО уничтожили беспилотники сразу на нескольких территориях. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, пишет rostovgazeta .

В ночь на 29 июня в Ростовской области были отражены атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в социальных сетях.

Где были уничтожены беспилотники

По информации главы региона, воздушные цели были перехвачены и уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, а также на территории Тарасовского и Зерноградского районов.

Информация о последствиях

Согласно предварительным данным, пострадавших среди населения нет. Также не поступало сообщений о разрушениях на земле. Оперативные службы продолжают уточнять обстоятельства произошедшего.