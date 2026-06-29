Дожди без остановки: синоптики дали неутешительный прогноз для Тюменской области

Жителям Тюменской области предстоит пережить затяжной период ненастья. По прогнозам синоптиков, практически вся предстоящая неделя окажется во власти циклонов. Наиболее интенсивные осадки, по расчетам специалистов, пройдут в понедельник, 29 июня. Однако и в последующие дни погода не порадует стабильностью: ожидаются дожди, облачное небо и лишь кратковременные прояснения, сообщил nashgorod.ru.

О причинах стойкого ухудшения погоды рассказала метеоролог Лидия Кашина. Она пояснила, что виной всему — серия атмосферных вихрей, которые непрерывно следуют через южные районы области. Специалист отметила, что сейчас регион находится во власти влажных воздушных масс. Один циклон сменяется другим, поэтому воздушное пространство не успевает приходить в равновесие. Из-за этого осадки задерживаются на несколько дней подряд, а короткие периоды без дождя случаются лишь изредка. По ее словам, подобная метеорологическая картина характерна для циклонической погоды.

Улучшение ситуации, по словам метеоролога, следует ожидать ближе к концу недели. Интенсивность дождей начнет снижаться, а столбики термометров вновь поползут вверх. Устойчивое по-настоящему летнее тепло, по предварительным прогнозам, обещает вернуться уже на старте следующей недели.

«Сейчас регион находится под влиянием влажных воздушных масс. Один циклон сменяет другой, поэтому атмосфера не успевает стабилизироваться. Из-за этого осадки сохраняются несколько дней подряд, а между ними возможны лишь короткие периоды без дождя. Такая ситуация характерна для циклонической погоды», — пояснила специалист.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали облачность и до +24 градусов в Подмосковье 29 июня.