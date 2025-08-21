Юрист Краснов раскрыл, за что Седокова может сесть в тюрьму

Популярная российская певица и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова оказалась в центре международного скандала. Латвийские правоохранительные органы возбудили против нее уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства ее бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Это решение может иметь серьезные последствия для свободы передвижений артистки. Как пояснил в комментарии Общественной Службе Новостей звездный юрист Дмитрий Краснов, теперь любая поездка Седоковой в страны ЕС сопряжена с реальным риском ареста и экстрадиции в Латвию.

По его словам, между европейскими государствами действуют соглашения о взаимной правовой помощи, согласно которым любая страна-участница обязана задержать подозреваемого по запросу партнеров. Таким образом, даже визит в Италию или Германию может для певицы закончиться тюремным заключением и последующей передачей латвийским властям.

Юрист также отметил, что дело может иметь политическую подоплеку. Латвия, как и другие прибалтийские страны, нередко использует юридические механизмы для давления на российских публичных лиц. Однако пока Седокова находится на территории России, ей ничто не угрожает — у нашей страны нет договора об экстрадиции с Латвией.

По его мнению, певица фактически становится заложницей сложившейся ситуации. С одной стороны, ее профессиональная деятельность требует международных гастролей, с другой — любая попытка посетить Европу может привести к немедленному аресту. Остается лишь надеяться, что ситуация прояснится и стороны найдут правовое решение этого конфликта.

Ранее Mash рассказал о долге Тиммы перед Седоковой на выплаты по алиментам.