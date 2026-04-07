Поклонников поразила красота матери Филиппа Киркорова, на которую похожа его дочь

Народный артист РФ Филипп Киркоров опубликовал архивные фотографии своей матери Виктории Марковны, оживленные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), в день, когда ей могло бы исполниться 89 лет. Певец признался, что боль от потери не утихает до сих пор, сообщает WomanHit.ru.

Виктория Марковна Киркорова (в девичестве Лихачева) была сотрудницей концертного отдела Всероссийского гастрольно-концертного объединения, а также занималась организацией выступлений. Она ушла из жизни в 1994 году в возрасте 57 лет после продолжительной борьбы с онкологией.

Трагедия случилась в день рождения сына — 30 апреля. Тогда Филипп находился на гастролях и не смог присутствовать на похоронах. Как отмечал певец, это навсегда осталось для него душевной раной.

В своем посте Филипп поделился кадрами, на которых мать предстает молодой и красивой. Поклонники были поражены ее внешностью и отметили, что внучка Алла-Виктория (дочь Киркорова) очень похожа на бабушку.

«Какая невероятная красота!», «Алла-Виктория — копия», — написали они.

Напомним, в 2025 году 18 марта скончался отец артиста — Бедрос Филиппович Киркоров. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

