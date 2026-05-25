В Звенигороде уже наполовину выполнили капремонт комплекса «Академия дзюдо»
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В Звенигороде уже наполовину выполнили капитальный ремонт многофункционального комплекса «Академия дзюдо». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Комплекс расположен на Московской улице. Его ремонтируют в рамках госпрограммы. Сейчас степень строительной готовности составляет 50%. В здании завершили работы по демонтажу, продолжают отделку и ремонт фасада и кровли, монтируют коммуникации.
В комплексе обустроят спортивный зал с трибунами на 2,5 тыс. мест, банный комплекс, ресторан и банкетный зал. Завершить работы планируется в 2026 году.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу училища олимпийского резерва в Чехове и вручил награды тренерам.