Внебрачная дочь Глызина собралась судиться с отцом

46-летняя Анна Глызина, которая долгие годы называет себя внебрачной дочерью знаменитого певца Алексея Глызина, решила действовать по закону, пишет Teleprogramma.org. Женщина подала иск о признании родства.

Как рассказала адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы Анны, все попытки встретиться с отцом и поговорить по-человечески закончились провалом, так как певец игнорирует звонки и сообщения.

Более того, по словам Анны, вместо отца на связь выходит некий Резо. Неизвестный мужчина предлагает 100 тысяч рублей, лишь бы она «закрыла этот вопрос» и отстала от артиста.

Также Гаврилова рассказала, что планировались съемки в программе «Пусть говорят», куда пригласили и Глызина, и его предполагаемую дочь. Певец, по ее словам, согласился прийти, но в итоге эфир отменили.

«Ну что ж… вольному воля, спасенному — рай. Теперь идем в суд. Другого варианта здесь уже просто не оставили», — сказала Гаврилова.

Сам Глызин хранит молчание. В своем блоге он публикует шутки, но тему внебрачной дочери старательно обходит.

Интересно, что адвокат Гаврилова также представляет интересы семьи покойного Яниса Тиммы в судебной тяжбе с Анной Седоковой о наследстве. Накануне сообщалось, что певица не явилась на суд, а заседание перенесли на июль.