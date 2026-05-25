Поттер с чердака: журналистка купила книгу за 500 руб, а продала через 30 лет в идеальном состоянии

В Эдинбурге нашли сокровище на чердаке. Журналистка Катрина МакНикол купила в 1997 году первую книгу о Гарри Поттере за 500 руб, забросила ее в коробку и забыла на 30 лет. А недавно продала раритет на аукционе за 1,6 миллиона рублей. Секрет — идеальное состояние и коллекционная ценность. Об этом сообщает Mirror.

Катрина МакНикол тогда работала в Шотландии и приобрела мягкую обложку «Гарри Поттера и философского камня» почти за копейки. Прочитать не успела — закрутилась работа, рецензии, тысячи других книг. Экземпляр отправился на чердак и пролежал там три десятилетия.

Во время генеральной уборки журналистка наткнулась на коробку и решила показать находку экспертам. Те ахнули: это первое издание, причем «лучший экземпляр из когда-либо представленных на рынке». Ни заломов, ни потертостей, ни пятен — как из типографии.

Аукционный дом быстро нашел покупателя. Им стал британский коллекционер, выложивший 1,6 миллиона руб. За год до этого похожую книгу продали всего за 1,1 миллиона. Так эдинбургская находка побила мировой рекорд. Эксперт Джим Спенсер объяснил: редкость и состояние решают все. Катрина призналась, что даже не помнила о существовании этого экземпляра среди вороха рецензируемых книг.

Ранее стало известно, что родившимся после 2008 года навсегда запретят покупать сигареты.