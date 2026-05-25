Смертельный шаг: неочевидная причина половины травм у пожилых

Каждый десятый человек на планете старше 60 лет уже испытывает серьезные трудности с удержанием равновесия, а среди восьмидесятилетних таких большинство. Замедленная, шаркающая походка и бабушка с палочкой у подъезда — не обязательная норма старения, а прямое следствие того, что мышцы вовремя не получили нужной нагрузки. О том, почему после 50 лет организм начинает сдавать и как вернуть себе уверенную походку, рассказал REGIONS реабилитолог из Люберец Александр Куденко.

Почему первыми сдаются именно ноги

Процесс, при котором мышечная масса неумолимо тает с годами, врачи называют саркопенией. Мышцы ног слабеют, связки теряют эластичность, суставы изнашиваются, а вестибулярный аппарат — тот самый орган в ухе, отвечающий за чувство равновесия, — деградирует. К 50-60 годам у многих формируются деформации стоп: плоскостопие, пресловутые «косточки» и истончение жировой прослойки на подошве. В итоге стопа перестает работать как амортизатор, каждый шаг отдается болью в коленях и пояснице, и человек начинает меньше ходить, замыкая порочный круг.

Реабилитолог Александр Куденко считает, что самая большая ошибка — это списывать слабость в ногах исключительно на возраст. По его словам, многие пенсионеры уверены, что в 70 лет уже никуда не годится, но проблема не в календаре, а в том, что мышцы годами прозябали без дела. Если ими не пользоваться, они действительно отмирают, однако специалист настаивает: тренировать их можно и нужно даже в 80 лет, и проверено на практике, что тогда вполне реально ходить без палки.

Почему падение становится фатальным

Для молодого человека упасть — значит заработать синяк и испуг. Для пожилого это часто перелом шейки бедра, операция, год неподвижности или смерть. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире в результате падений погибает более полумиллиона человек. Перелом шейки бедра — одна из самых частых причин летального исхода от травмы среди стариков. Половина выживших становятся глубокими инвалидами.

Почему так страшно? Длительная неподвижность после травмы ведет к пролежням, застойной пневмонии, тромбозам. Сердце не выдерживает. Как предупреждает Александр Куденко, он не раз видел пациентов, которые упали буквально на ровном месте — споткнулись о ковер. Далее следовала операция, долгая депрессия и восстановление. Врач подчеркивает, что такие случаи не случайны, а являются стечением обстоятельств (скользкий пол, плохой свет, слабые мышцы), но чаще всего это цепь событий, спущенная тем, что человек перестал заботиться о собственном теле заранее.

Как вернуть контроль над телом

Хорошая новость: возрастные изменения можно если не отменить, то серьезно замедлить. Главные условия — регулярность и умеренность.

Боковые подъемы ног. Стоя прямо, держась за спинку стула и не наклоняясь, отводят ногу в сторону на 15-30 см от пола. Замирают на секунду и медленно опускают. Укрепляет боковые мышцы бедра.

Сгибание ноги в колене. Из положения стоя пятку тянут к ягодице как можно выше, не заваливая корпус вперед. Тренирует переднюю поверхность бедра.

Подъем ноги назад. Слегка наклонившись к стулу и держась за опору, поднимают прямую ногу назад с вытянутым носком. Качает ягодицы и поясницу.

Подъем на носки. Простое поднимание на носки с задержкой на 2-3 секунды в верхней точке укрепляет икры.

Самое эффективное упражнение для равновесия — стояние на одной ноге. Начинают с 10 секунд у опоры, постепенно доводя до минуты, а затем пробуют делать это с закрытыми глазами.

«Если вы только начинаете, обязательно используйте опору — спинку стула, край стола. Попросите кого-нибудь постоять рядом для страховки. Когда почувствуете уверенность, пробуйте делать упражнения с закрытыми глазами — это отлично тренирует вестибулярный аппарат. Главное — не спешите. Лучше сделать меньше, но правильно, чем больше, но с ошибками и риском упасть», — советует Александр Куденко.

Обезвредить дом: инструкция по выживанию

Половина всех несчастных случаев происходит в родных стенах. Ковры с загнутыми краями, провода удлинителей, пороги и скользкий пол в ванной — настоящие мины замедленного действия. Врачи советуют убрать все, за что можно запнуться, обеспечить яркое освещение (особенно в коридоре и прихожей) и обязательно купить нескользящий коврик для душа.

Медик из Люберец добавляет, что самое опасное место в квартире — это ванная и прихожая. Он советует родственникам пожилых людей прийти в гости и посмотреть на жилье глазами стареющего человека: удобно ли вставать с унитаза, не скользит ли пол, достаточно ли света. Исправление этих мелочей, по его словам, может спасти чью-то жизнь.

Еда и таблетки: что важно знать

Чтобы кости не становились хрупкими как стекло, организму нужен кальций и витамин D. Первый берут из творога, сыра, консервированных сардин (вместе с костями) и листовой зелени. Второй — из жирной рыбы, яичных желтков и печени трески. Также 15-20 минут на солнце в день решают проблему естественной выработки витамина. Зимой, после консультации с врачом, можно подключить добавки.

Некоторые лекарства (гормоны, мочегонные, антидепрессанты) делают кости хрупкими или вызывают головокружение, повышая риск падения. Врач советует всегда уточнять у лечащего доктора о влиянии препаратов на костную ткань и равновесие.