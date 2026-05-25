Музеи-заповедники Подмосковья примут участие в фестивале «Усадьбы Москвы»
Подмосковные музеи-заповедники примут участие в фестивале впечатлений «Усадьбы Москвы», который пройдет с 30 мая по 6 сентября. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В новом сезоне проекта примут участие 77 площадок, в том числе усадьбы Подмосковья. Это Мелихово, Даровое, Мураново, Горки Ленинские и другие объекты.
В усадьбах пройдут тематические мероприятия, включая экскурсии, кинопоказы, квесты, интерактивные программы.
