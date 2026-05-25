Не просто дворы, а зоны комфорта: как преобразится Городской округ Пушкинский в этом году

Председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Артем Садула осмотрел двор на проезде Маяковского в Ивантеевке. Территория площадью 1532,1 кв. м сейчас благоустраивается: завершается установка бортового камня, скоро подрядчик начнет укладывать асфальт. По словам Садулы, здесь появится 40 парковочных мест и новая детская площадка (100 кв. м) — современная и безопасная.

В 2026 году в Городском округе Пушкинский продолжат обустраивать дворы в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Работы запланированы еще по 13 адресам в Пушкино, Ивантеевке, Красноармейске, поселке Лесной, Ашукино, Нововоронино и других населенных пунктах.

Кроме того, обустроят ряд детских площадок с ударопоглощающим резиновым покрытием, освещением и игровым оборудованием. Их разместят в Ивантеевке, Пушкино, Зеленоградском, Правдинском, Красноармейске и Ашукино. Площадки будут разных размеров — от 100 до 200 кв. м.

Также в рамках губернаторской программы в округе появятся три крупных игровых комплекса площадью 450 кв. м каждый. Их установят в микрорайоне Серебрянка (Пушкино), на Центральном проезде (Ивантеевка) и на улице Фабричной (р. п. Правдинский). Рядом с комплексами оборудуют лавочки, урны, ограждения, пешеходные дорожки и проведут озеленение.