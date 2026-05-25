Борщ с вишней и тирамису на квасе: подмосковные рестораны удивляют «странностями», от которых выпадаешь в осадок

Пельмени в шампанском отдыхают. Подмосковные рестораторы выдали кулинарный трэш, от которого у классиков гастрономии волосы встанут дыбом. Борщ с вишней, окрошка в бокале, тирамису на квасе и даже сырное мороженое — местные повара превратили привычную еду в аттракцион. Об этом сообщает REGIONS .

Начнем с супов. В Истре и Звенигороде подают «авторский борщ» — с вишней, черносливом и уткой. Кисло-сладкие ягоды добавляют десертную ноту. В Серпухове и Чехове — то же самое. Хотите оливье? Пожалуйста, но без колбасы. В Красногорске, Химках и Одинцове в салат кладут раков и креветок. Сверху — ложка красной икры.

Десерты — отдельный ад. В Королеве тирамису готовят на темном квасе. Вместо кофе — хлебный настой. Вкус, знакомый с детства, но в новом прочтении. В Балашихе и Мытищах мороженое со вкусом огурца, сыра и бородинского хлеба. Огуречное спасает в жару, сырное напоминает чизкейк, а хлебное пахнет карамельной корочкой. Чизкейк с гречкой — тоже реальность. В Одинцове и Реутове основу для десерта делают из обжаренной крупы. Получается ореховый аромат.

И главный хит: окрошка-коктейль. В загородных отелях Истринского и Рузского округов холодный суп подают в высоком бокале. Овощи нарезают мельче, выкладывают слоями, заливают квасом или кефиром при госте. Визуально — лимонад, по сути — сытный обед.

