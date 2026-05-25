Человек готовится ко сну: теплое одеяло, полумрак, веки тяжелеют. И вдруг — грохот, топот, звон падающего с полки предмета. Кошка, только что мирно дремавшая в кресле, за секунду превращается в пушистый снаряд. Она мечется по комнате, взлетает на шкаф, срывается оттуда и продолжает гонку. Узнаваемая сцена для большинства владельцев хвостатых. В народе это явление даже получило ласковое прозвище — «тыгыдык». О причинах ночных скачек и о том, как с ними справляться, REGIONS рассказала подмосковный ветеринарный врач Лариса Супникова.

Распространенное мнение о том, что кошки — ночные животные, не совсем точно. На самом деле они сумеречные. Их дикие предки выходили на охоту на рассвете и на закате — именно в эти часы зрение работает лучше всего, а добыча наиболее уязвима. Домашний любимец, даже если он ни разу не видел мыши, унаследовал эти часы. Биологические ритмы тикают так же, как у диких собратьев.

Пик активности приходится на раннее утро (3–5 часов) и вечерние сумерки. Поэтому, когда человек смотрит телевизор перед сном, кошка может быть спокойной. Но как только наступает «ее время», она просыпается и требует действий. По словам Ларисы Супниковой, это заложено природой, и пытаться переделать кошку в дневное животное бесполезно — все равно что бороться с ветряными мельницами. Однако скорректировать поведение можно так, чтобы пики активности приходились на часы бодрствования хозяина.

Синдром «лишней батарейки»: когда энергии слишком много

Вторая по частоте причина — отсутствие физических нагрузок в течение дня. Пока человек на работе, кошка спит. И спит она много — от 12 до 16 часов в сутки. К вечеру в ней накапливается огромный заряд энергии, который некуда девать. Человек возвращается усталым и хочет тишины, а у питомца — 100-процентный заряд. Если не помочь его сбросить, кошка сделает это сама. Ночью. В самый неподходящий момент.

В ветеринарии такое состояние называют FRAPs — короткие вспышки хаотичной активности, которые быстро начинаются и так же быстро заканчиваются. Кошка бешено носится по кругу, прыгает на мебель, перекатывается на спине и резко срывается с места.

Как пояснила специалист, животное не издевается. Оно просто не знает, как иначе потратить накопившуюся энергию хищника. Вечером обязательны активные игры — без них не обойтись.

Туалетная эйфория и другие поводы для радости

Одно из самых забавных объяснений — бег сразу после посещения лотка. Многие владельцы замечали эту закономерность. Причин здесь несколько:

Стимуляция блуждающего нерва. Процесс опорожнения кишечника вызывает у кошки чувство облегчения и даже легкой эйфории. Она чувствует себя легкой и хочет выплеснуть радость в движении.

Древние инстинкты. В дикой природе запах экскрементов привлекает хищников, и быстрое бегство — способ убраться подальше от «места преступления».

Кроме того, кошки могут носиться после активной игры, после охоты на игрушку или просто от переизбытка положительных эмоций. Это называется «зумис» — и это абсолютно нормально.

«Но если бег сопровождается жалобным мяуканьем, потугами или кровью в лотке — это уже другое. Тогда не до шуток, сразу к врачу», — предупреждает Лариса Супникова.

Голод, гормоны и возраст: другие факторы ночной активности

Иногда ночные скачки вызваны более прозаичными причинами. Ветеринар выделила несколько основных:

Голод. Если кошку кормят рано вечером, а ужин был недостаточно сытным, к трем часам ночи она может захотеть есть. И будить человека она будет не от вредности.

Гормональные всплески. У нестерилизованных кошек и некастрированных котов ночные «концерты» и беготня — классический признак течки или половой охоты. Это уже не тыгыдык, а крики и призывы.

Стресс и перевозбуждение. Новый питомец, переезд, ремонт, громкие звуки за окном — все это может вызвать стресс, который кошка выплескивает в виде ночных скачек.

Возраст и порода. Котята и молодые кошки до трех лет активны по определению. Бенгалы, сиамы, ориенталы, абиссинцы от природы более энергичны. У пожилых животных ночное беспокойство может быть признаком старческой деменции.

По словам Ларисы Супниковой, прежде чем думать, как успокоить питомца, стоит ответить на простые вопросы: стерилизована ли кошка, сытно ли поела перед сном, сколько с ней играли днем. Часто причины лежат на поверхности. И только когда все обычное исключено, стоит задумываться о стрессе или болезнях.

Пошаговая инструкция: как наладить режим

Ночные «тыгыдыки» можно скорректировать. Криками и наказаниями тут ничего не добиться — кошки их не понимают, только злятся и боятся. Стратегия должна быть позитивной и последовательной.

Шаг 1. Утомить кошку вечером. За 1-1,5 часа до сна устроить активную игру: удочка с мышкой, лазерная указка (луч в конце должен попасть на игрушку, чтобы кошка «поймала» добычу). После игры — плотный ужин. У кошек природный цикл: охота (игра) — поймал — съел — умылся — спать. Если дать вечернюю порцию после активности, организм получит сигнал об окончании охоты.

Шаг 2. Создать уютное место для сна и игнорировать провокации. У кошки должна быть удобная лежанка, домик или просто коробка с мягким пледом. Если питомец начал тыгыдыкать ночью, не нужно вскакивать и кричать — внимание человека это ее победа. Лучше игнорировать, надеть беруши, закрыть дверь в спальню. Без обратной связи кошка постепенно поймет, что ночные гонки не приносят результата.

Шаг 3. Проверить здоровье и обогатить среду. Если после всех ухищрений кошка продолжает бесноваться, нужно исключить медицинские причины: гипертиреоз, болезни почек, артрит. И наконец, обогатить пространство — игрушки-головоломки, когтеточки, полки для лазанья дадут питомцу возможность развлекаться самостоятельно.

Здоровый моторчик: главный вывод эксперта

Кошка не виновата, что ее предки были хищниками. Это не каприз и не месть за недоеденную колбасу. Это инстинкт. Задача человека — не бороться с ним, а научиться с ним жить и переключать энергию в мирное русло. И последний совет врача звучит обнадеживающе: если кошка бегает и играет, у нее все хорошо. Плохо, когда она лежит и не встает. Так что стоит радоваться здоровому моторчику.