Хлеб со всем подряд — ошибка предков: гастроэнтеролог Вялов объяснил, почему макароны с булкой ведут к ожирению

Привычка наших бабушек и дедушек есть все с хлебом — от супа до макарон — сегодня превращается в смертельный номер для фигуры. Гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил россиян: сочетание булки и углеводного гарнира бьет по печени и талии. Времена изменились, а привычка осталась. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов разнес в пух и прах стереотип о «хлебе к обеду». Веками наши предки налегали на булки, потому что пахали в поле с утра до ночи. Энергия сгорала моментально. Но сегодня 90 процентов россиян передвигаются от дивана до машины и обратно. Уровень физической активности — минимальный. А калорий — как в добром советском столовской.

Вялов подчеркивает: современный человек должен делать выбор. Либо хлеб вприкуску с мясом или овощами, либо традиционный гарнир — рис, картошка, макароны. Но когда вы лопаете и то, и другое вместе, организм получает углеводный перегруз. Лишние калории откладываются на боках, а поджелудочная железа работает на износ. Особенно опасно сочетать хлеб с картофельным пюре, сладкой выпечкой или белым рисом.

Гастроэнтеролог советует отучиться от механической привычки кидать кусок батона к любому блюду. Если очень хочется хлеба — выбирайте ржаной или цельнозерновой. Но лучше съедать его отдельно, например, как бутерброд с маслом, а не в придачу к жирным щам.

