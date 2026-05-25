Шаг в бездну: немецкая крепость под Калининградом стала смертельной ловушкой

Объект культурного наследия в Калининградской области остался без ограждений и моста через ров, из-за чего сотни отдыхающих рискуют упасть с разрушающихся стен немецкой крепости. Об этом пишет Главный Региональный.

Наплыв отдыхающих на аварийный объект

В Калининградской области уникальный памятник истории и архитектуры — «Западный форт постройки 1869 года» — превратился в зону повышенной опасности для жителей и гостей региона. Историческое немецкое укрепление, расположенное на Балтийской косе, находится в аварийном состоянии, однако доступ к нему сейчас полностью открыт как для взрослых, так и для детей. Текущий арендатор или пользователь фортификационного сооружения не смог обеспечить надлежащий контроль за его сохранностью и безопасностью. Защитные ограждения, включая заборы с колючей проволокой со стороны морского пляжа и пешеходного выхода с Южного мола, в настоящий момент разрушены и повалены на землю. В результате этого туристы непрерывным потоком беспрепятственно проникают на аварийные, осыпающиеся стены форта.

Смертельная ловушка вместо моста

Ситуация вокруг немецкой крепости резко ухудшилась после того, как был полностью ликвидирован старый мост, пролегавший через защитный ров. Никаких предупреждающих знаков или новых барьеров на его месте установлено не было. Многочисленные экскурсанты и самостоятельные путешественники направляются по привычному маршруту прямо к главным воротам цитадели и только в самый последний момент замирают на обрыве кирпичного основания. По свидетельству очевидцев, многие замечают глубокий, заполненный водой ров буквально за шаг до возможного падения, что в условиях плохой видимости или невнимательности может обернуться трагедией.

Отсутствие мер безопасности при высокой популярности

Лица, ответственные за содержание и эксплуатацию форта, до сих пор не провели комплексных работ по укреплению старинной кирпичной кладки от дальнейших обрушений, а также проигнорировали необходимость изоляции опасной зоны от массового наплыва людей. При этом «Западный форт» официально включен практически во все туристические маршруты, путеводители и карты Калининградской области. Объект регулярно рекламируют популярные тревел-блогеры в своих видеообзорах, что лишь усиливает бесконтрольный приток отдыхающих на опасные руины.