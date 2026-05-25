Пылесосите зря? Эксперты объяснили, почему быстрая уборка не работает

Если вы привыкли быстро пробегать по дому с пылесосом, уборка может быть не такой эффективной, как кажется, пишет Daily Mail со ссылкой на специалиста по бытовой технике Кэти Лилиуайт из компании AO. По ее словам, на каждый квадратный метр стоит тратить около 30 секунд, особенно в прихожей, гостиной и других местах, где чаще всего ходят люди.

Дело в том, что пыль, волосы и мелкий мусор не лежат только на поверхности. Они забиваются глубоко в волокна ковра или в текстурное покрытие пола. Чтобы пылесос действительно их вытянул, нужны не только мощность и щетка, но и время контакта с поверхностью.

Эксперт советует двигаться медленнее, слегка перекрывать уже пройденные полосы и проходить участок в разных направлениях. Так щетка лучше приподнимает ворс, а поток воздуха успевает захватить грязь.

Важно и состояние самого пылесоса. Мешок или контейнер лучше очищать регулярно, не дожидаясь, пока он забьется до отказа. Фильтр тоже нужно промывать или менять по инструкции, иначе мощность всасывания падает.

Есть и вещи, которые пылесосить не стоит: золу, опилки, осколки стекла, землю из цветочных горшков, жидкости, монеты, скрепки, клей и блестки. Они могут забить фильтр, повредить шланг или мотор, а жидкости еще и создают риск короткого замыкания.

Итог простой: хорошая уборка — это не гонка. Иногда достаточно просто замедлиться, и пылесос начнет работать так, как должен.