Алферова призналась, что после развода с Бероевым ей тяжело отмечать день рождения

Ксения Алферова, известная актриса и бывшая супруга Егора Бероева, отпраздновала свой 52-й день рождения 24 мая, пишет «Леди.Mail». В личном блоге она поделилась видео, где танцует в красном платье и шляпе.

По словам Ксении, у нее начинается новая волна в жизни. Она призналась, что ее посещают сомнения, страхи и нежелания, но она учится справляться с ними с помощью «главного защитника, который всегда рядом».

Особую роль в ее жизни играют друзья. Аромат сирени, подаренной близкими, помогает ей просыпаться с ощущением любви и нужности.

«Человек — самое дорогое, что есть в жизни каждого», — подчеркнула актриса.

Личная жизнь Алферовой в последние годы была непростой. Она развелась с Бероевым после 24 лет брака. У них осталась 19-летняя дочь Евдокия. Сама Ксения дважды была беременна, но потеряла детей.

Бероев тем временем построил новую семью: он женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой и недавно уже появлялся с ней на премьере в Москве.

Несмотря на это, Ксения Алферова смотрит в будущее с оптимизмом. Она танцует, улыбается и обещает себе и поклонникам «новую волну». А что может быть лучшим подарком на 52-летие, чем вера в собственные силы и поддержка близких? Поклонники пожелали ей удачи и понадеялись, что новая глава ее жизни будет счастливой.

