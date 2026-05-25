В Московской области создали интерактивную карту борьбы с борщевиком Сосновского

Сезон борьбы с борщевиком стартовал в Подмосковье. В этом году в регионе от сорняка очистят более 23 тыс. га муниципальной земли, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Подмосковье начала действовать интерактивная карта борьбы с борщевиком. Она доступна на портале «МОй АПК». На карте отмечены адреса участков, графики проведения работ и их текущий статус.

Также на карте представлена информация об опасности борщевика, способах защиты от ожогов, симптомах поражения, оказании первой помощи, способах самостоятельной борьбы с сорняком на своем участке.

В случае обнаружения борщевика на муниципальной земле можно сообщить об этом на горячую линию по номеру 8 (499) 602-29-33.

