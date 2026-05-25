Микробы на дне кратера намекают: астероид мог дать шанс древней жизни

Удар астероида обычно представляют как конец света, но новое открытие показывает: иногда такие катастрофы могли не уничтожать жизнь, а создавать для нее укрытия, пишет ScienceAlert со ссылкой на работу геолога Чжэсу Лима из Корейского института геонаук и минеральных ресурсов (KIGAM).

В Южной Корее, под кратером Чокчун-Чхоге, который образовался около 42 тысяч лет назад, ученые нашли строматолиты — слоистые структуры, созданные древними микробными сообществами. Похожие образования считаются одними из самых ранних следов жизни на Земле.

Главная интрига в том, что эти структуры, вероятно, появились не случайно. После падения астероида земная кора раскололась и нагрелась, а в образовавшейся чаше возникло озеро с теплой водой, похожее на горячие источники. Такая среда могла стать идеальным местом для микробов.

Анализ минералов показал признаки древней гидротермальной активности: следы европия, кальция, кальцита и серы. Радиоуглеродная датировка одной находки указала, что строматолиты формировались примерно 23,4–14,6 тысячи лет назад. Значит, теплое озеро могло существовать тысячи лет.

Ученые считают, что в молодости Земли, когда астероиды падали гораздо чаще, подобные кратеры могли создавать множество «оазисов» для ранней жизни. Более того, такие микробные сообщества могли участвовать в появлении кислорода.

Вывод почти кинематографичный: космический удар, который выглядит как катастрофа, иногда мог оставлять после себя не пустыню, а теплую колыбель для жизни.