Покорил Китай: в КНР издали три книги шатурского автора Олега Трушина

История публикации началась несколько лет назад, когда китайское издательство получило разрешение на перевод произведений Трушина. Работа над адаптацией и изданием книг заняла более четырех лет. Тексты переведены на китайский язык и будут доступны читателям не только в материковом Китае, но и на Тайване и в Гонконге.

Все произведения писатель создал в Шатуре, вдохновляясь природой подмосковной Мещеры — ее лесами, реками и животным миром. Чтобы сохранить атмосферу и стиль оригинала, оформление книг доверили российскому художнику Ирине Маковеевой, заслуженному художнику России и члену-корреспонденту Российской академии художеств.

Отдельное внимание в Китае привлек сборник «Под счастливой звездой», за который Олег Трушин в 2014 году получил литературную премию имени М. М. Пришвина.

Издатели отмечают, что книги выйдут крупными тиражами и поступят во все библиотеки и школы страны. Китайские литературоведы уже поставили творчество Трушина в один ряд с классикой русской натуралистической прозы — произведениями Виталия Бианки и Константина Паустовского.