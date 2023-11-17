Политолог Денисов сомневается в результативности резолюции Генассамблеи ООН об олимпийском перемирии

Международный олимпийский комитет заявил, что на следующей неделе Генассамблей ООН будет представлен проект резолюции об олимпийском перемирии, которое направлено на прекращение военных действий. По словам политолога Дениса Денисова, резолюция не даст итогов. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что это связано с тем, что такова конъюнктура современных международных отношений, и даже для пиара ООН это не имеет никакой силы.

Напомним, что Генассамблея ООН уже в течение 29 лет принимает до проведения Олимпиады резолюцию «За утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов».