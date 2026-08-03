Политтехнологии в шоу-бизнесе: продюсер оценил скандал с Дмитриенко

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru раскрыл механизм скандала, разгоревшегося вокруг концерта Вани Дмитриенко в «Лужниках». По его мнению, за шумихой с обвинениями в адрес Егора Крида стоят не случайные совпадения, а продуманная политическая технология, адаптированная под шоу-бизнес. Поводом послужили декорации в стиле средневекового замка — их готовили оба артиста к своим выступлениям, и в соцсетях поползли слухи, будто Крид позаимствовал идею у Дмитриенко.

Однако Пригожин видит в этом искусно разыгранную партию. Команда Дмитриенко, чтобы гарантированно заполнить огромную площадку, решила применить отработанные схемы из сферы политического пиара. Цель была проста: спровоцировать Егора Крида на публичную реакцию, втянуть его в эмоциональную перепалку, создать эффект «рубилова» — мощного информационного шума, который автоматически привлек бы внимание к имени молодого исполнителя. По сути, это классический прием: задеть более крупного игрока, чтобы подняться на его волне.

Но расчет не сработал в той части, где противник повел себя не по сценарию. Егор Крид, как подчеркивает продюсер, проявил достоинство и не стал опускаться до выяснений в соцсетях, лишив оппонентов желанного конфликта. Тем не менее сам информационный вброс уже сделал свое дело — интерес публики был подогрет, и ажиотаж вокруг концерта Дмитриенко значительно вырос.

При этом Пригожин спешит отделить личность артиста от методов его окружения. Ваню Дмитриенко он называет бесспорно талантливым исполнителем, которого когда-то открыл Евгений Орлов, и отдает должное нынешним продюсерам за их веру и амбиции. Однако, по мнению Иосифа Игоревича, первый большой сольник в «Лужниках» — колоссальный вызов, и без этих «трюков» с Кридом команда вряд ли добилась бы такого резонанса, хотя сам артист этого успеха достоин. Итог парадоксален: пиарщики, запудрив мозги своему подопечному, достигли цели, но оставили осадочек в профессиональной среде.

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