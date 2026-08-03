Цифровая безопасность: эксперт раскрыл, почему мошенникам стало сложнее обманут пенсионеров

В России произошел любопытный сдвиг в поведении самой уязвимой категории интернет-пользователей — пенсионеров. Согласно свежему исследованию аналитиков компании Security Vision, пожилые люди значительно повысили свою цифровую бдительность, и это не случайное везение, а прямой результат массированной информационной кампании. Руководитель департамента мониторинга кибербезопасности Николай Гончаров констатирует: пенсионеры наконец-то перестали быть «легкой добычей» для мошенников в тех сценариях, которые уже многократно обкатаны и разобраны в СМИ. Об этом сообщает Hi-Tech Mail .

По его словам, цифры говорят сами за себя: 82% опрошенных граждан старшего поколения мгновенно удаляют подозрительные SMS с обещаниями выплат и подарков, даже не пытаясь перейти по ссылкам или перезвонить по указанным номерам. Более половины (52%) регулярно обсуждают с детьми и внуками возможные онлайн-угрозы, превращая семейные разговоры в своего рода «уроки кибербезопасности». Еще 50% принципиально избегают подключения к открытым сетям Wi-Fi в кафе, парках и других общественных местах, где их данные могут перехватить злоумышленники. Однако есть и тревожный нюанс: 38% пожилых людей по-прежнему записывают пароли от важных учетных записей на бумажных стикерах или в блокнотах, что при потере или краже таких записей может свести на нет всю их бдительность.

Эксперт объясняет позитивные изменения системной просветительской работой, которая развернулась в последние годы на всех уровнях. Федеральные телеканалы, радио, печатные издания, банки и государственные органы буквально «бомбардируют» аудиторию сюжетами и предупреждениями о реальных случаях мошенничества. Для старшего поколения, которое по-прежнему доверяет именно этим традиционным источникам, такой поток информации оказался крайне эффективным. Пенсионеры начали узнавать схемы в лицо: звонок от «сотрудника банка», сообщение о неожиданной компенсации или «выигрыш» в лотерею теперь вызывают не доверие, а здоровую подозрительность. Кроме того, пожилые люди стали активнее прислушиваться к технически грамотным родственникам, которые подсказывают, как отличить фишинг от официального уведомления.

Помимо информационного воздействия, свою лепту вносят и технологические решения. Гончаров упоминает пакеты «Антифрод» и «Антифрод 2.0», которые помогают операторам связи и банкам фильтровать подозрительные вызовы и транзакции. По статистике, число определенных категорий цифровых преступлений действительно снизилось, что подтверждает комплексный эффект.

Однако итог, к которому приходит эксперт, звучит осторожно. Опрос показывает высокую настороженность именно к уже известным, «заезженным» сценариям. Но мошенники не стоят на месте — они постоянно усложняют свои схемы, делают их многоэтапными, используют психологические ловушки, которые не укладываются в шаблонные предупреждения. В таких случаях бдительность даже самого информированного пенсионера может дать сбой. Поэтому достигнутый прогресс — не повод расслабляться. Чтобы удержать достигнутые позиции и не дать аферистам найти новые лазейки, необходимо продолжать массовое просвещение, адаптировать его под актуальные угрозы и совершенствовать законодательные механизмы. Только непрерывная работа, а не разовые акции, способна превратить пенсионеров из жертв в стойких противников цифрового криминала.

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