Диарея путешественников: врач предупредила о риске завоза циклоспороза в Россию

Вспышка циклоспороза, зафиксированная на территории США, вызвала обеспокоенность у эпидемиологов всего мира. Генеральный директор Think Healthy Group и приглашенный доцент Университета Тафтса Тэйлор Уоллес предупредил: инфекция, один из главных симптомов которой — взрывная диарея, вполне может пересечь океан. Главный канал распространения — поставки зараженных продуктов питания, которые идут из Америки в другие страны. Чтобы разобраться в реальной опасности, « Вечерняя Москва » обратилась к врачу-терапевту Надежде Чернышовой, которая подробно объяснила природу этого недуга, его коварство и способы защиты.

По ее словам, циклоспороз — инфекционное поражение тонкого кишечника, вызываемое одноклеточными паразитами — циклоспорами. Открыли этих возбудителей сравнительно недавно: лишь в 1979 году, а детальное описание появилось только в 1990-х. Как отмечает Чернышова, циклоспоры — типичные обитатели тропиков и субтропиков: они широко распространены в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и жарких южных штатах США. Местные жители, имея многолетний иммунитет, постоянно выделяют паразитов наружу, но сами остаются здоровыми. Болеют же преимущественно приезжие — туристы и командировочные, для которых эта инфекция получила негласное название «диарея путешественника». В развитых странах с высокими санитарными стандартами циклоспороз практически не встречается, за исключением завозных случаев.

Медик добавила, что заражение происходит не напрямую от человека к человеку, а через созревание паразитов во внешней среде. Выделенные с фекалиями ооцисты должны попасть в теплую влажную почву или воду и вылежаться там при температуре 25–30 градусов более двух недель. Только после этого они становятся опасными. Основные пути передачи — употребление сырой зелени, ягод и овощей, которые росли близко к земле и могли быть удобрены неочищенными стоками; питье некипяченой воды или напитков со льдом неизвестного происхождения (даже если напиток из бутылки, лед может быть грязным); а также купание в пресных стоячих водоемах — прудах и озерах. Инкубационный период длится около недели, после чего появляются обильный водянистый понос (иногда со слизью, редко с кровью), боли и вздутие живота, тошнота, потеря аппетита, возможна температура, но необязательно. У здоровых людей с хорошим иммунитетом болезнь проходит сама за 7–14 дней без серьезных последствий. Однако для уязвимых категорий — детей младшего возраста, пожилых, пациентов с подавленным иммунитетом (онкобольные, принимающие иммуносупрессоры, перенесшие тяжелые операции) — циклоспороз смертельно опасен. Он вызывает быстрое обезвоживание, потерю белков и электролитов, что без своевременного вмешательства может привести к летальному исходу.

По ее мнению, диагностика, по словам терапевта, не составляет сложности, а лечение проводится кишечными антибиотиками, которые при раннем обращении дают высокий эффект. Тем не менее, с учетом глобализации продуктовых цепочек и возможных поставок зараженной зелени или ягод из США, риск появления циклоспороза в других странах, включая Россию, нельзя исключать. Поэтому, особенно при посещении эндемичных регионов, врачи настаивают на жестких мерах профилактики: пить только бутилированную или кипяченую воду, отказаться ото льда в напитках, тщательно мыть и чистить овощи и фрукты, исключить сырую зелень и ягоды без термообработки, есть только глубоко прожаренную или проваренную пищу и избегать купания в непроверенных стоячих водоемах. Итог прост: бдительность и гигиена — единственная надежная защита от этой экзотической, но крайне неприятной инфекции, которая в любой момент может напомнить о себе не только за океаном, но и у нас.

Ранее доктор Уоллес также допустил распространение циклоспороза за пределы США.