Трагедия в Саянах: эксперт назвала три причины гибели семьи Усольцевых

Трагедия семьи Усольцевых, разыгравшаяся в глухом Кутурчинском белогорье, до сих пор остается одной из самых обсуждаемых и тревожных историй этого года. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ и военный переводчик Ирина Карапетова в беседе с Общественной Службой Новостей детально разобрала хронологию и возможные причины гибели людей, оказавшихся в ловушке дикой саянской природы. Этот район издавна пользуется дурной славой среди местных охотников и спасателей: здесь фиксируются «живые» камни, магнитные аномалии, сбивающие компасы, и колоссальные суточные перепады температур.

По оценке эксперта, без специального альпинистского снаряжения и навыков выживания шансы на благополучный исход стремительно падали уже после третьих суток пребывания в таких условиях.

Главным и самым коварным фактором Карапетова назвала курумник — хаотичные нагромождения каменных глыб, которые сплошным ковром покрывают высокогорное плато. В отличие от скальных монолитов, эти камни не имеют жесткой сцепки между собой, они подвижны, как зыбучий песок. Под ними скрываются глубокие пустоты, забитые ледяной водой или мокрым снегом. Стоит человеку оступиться — и его нога проваливается в расщелину, что почти гарантированно приводит к перелому или вывиху. Для взрослого это уже критическая травма, а для семьи с двумя детьми, которые физически не могли двигаться с той же скоростью, что и опытные туристы, она становилась смертным приговором. Остановка в тайге для ожидания помощи без палатки и теплой одежды означала верную дорогу к переохлаждению.

Второй удар она связала с экстремальной термодинамикой Саян. В сентябре дневное солнце в этих широтах еще способно прогреть воздух до +15 °C, но с заходом светила столбик термометра стремительно ныряет за нуль. Для неподготовленных людей, одетых по городскому образцу, одна ночь в такой «морозилке» становится роковой. Особенно если одежда промокла от дождя или даже от собственного пота — ветер многократно усиливает эффект теплопотери, и гипотермия развивается за считаные часы. Семья Усольцевых, вероятнее всего, не имела ни палатки, ни спальников, ни даже нормальных дождевиков, поэтому переохлаждение выступает как одна из главных рабочих версий.

Третьим слагаемым катастрофы стала навигационная дезориентация. Кутурчинское белогорье буквально нашпиговано магнитными аномалиями, из-за которых обычный компас врет на десятки градусов. В условиях низкой облачности или плотного тумана, когда не видно ни солнца, ни звезд, человек теряет пространственное чутье. Паника заставляет его двигаться хаотично: он начинает спускаться в пади и глубокие овраги, откуда выбраться на гребень уже практически невозможно. Местная тайга — это «вертикальный» лес с бесконечными подъемами и спусками, где каждый неверный шаг уводит все дальше от цивилизации.

К этому добавляется мощнейший психологический пресс. Оказавшись в ловушке, люди начинают метаться в поисках выхода, расходуя последние силы на бессмысленную ходьбу. При истощении и постоянном холоде когнитивные способности притупляются, логика отключается, человек перестает адекватно оценивать угрозы. Дети быстро устают, и родителей накрывает двойная нагрузка: их приходится нести на руках, что еще быстрее исчерпывает и без того скудный энергетический ресурс взрослых. В итоге цепь ошибок замыкается в замкнутый круг.

По ее словам, спасательная операция тоже сталкивалась с объективными трудностями. Густой лес и сложный рельеф делали невозможным эффективное применение вертолетов — пилоты просто не видели земли сквозь кроны. Наземные группы прочесывали тайгу цепью, но видимость в зарослях часто не превышала нескольких метров, и найти людей в таком лабиринте было почти невозможно. Итог, который делает Карапетова, неутешителен: в условиях холодной сибирской осени именно первые 72 часа являлись для Усольцевых критическим окном. После трех суток без теплого укрытия и горячей пищи выживание превращалось в лотерею, а в данном случае — в трагедию, где каждый из перечисленных факторов сыграл свою смертельную роль.

Ранее была опубликована шок-версия криминалиста об исчезновении семьи Усольцевых.