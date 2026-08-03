ИИ не отличит науку от запрещенки: Госдума хочет ввести премодерацию всех постов в соцсетях

В Государственной Думе прозвучало предложение, способное кардинально изменить привычный уклад российского интернета. Депутаты инициировали законопроект об обязательной премодерации всего пользовательского контента — от текстов и фотографий до коротких комментариев. Если инициативу поддержит Роскомнадзор, ни один пост не появится в ленте, пока не пройдет проверку. Официально это подается как мера защиты детей от деструктивной информации, порнографии и мошенничества, но за благими намерениями маячит нечто более масштабное. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Сегодня российское законодательство работает по принципу «опубликовал — увидели нарушение — удалили». Юрист Джалалутдин Галимов пояснил, что текущая модель последующей модерации уже предусматривает обязанность владельцев площадок реагировать на запрещенный контент по факту его выявления или по требованию государства. Внедрение же премодерации, по его словам, полностью перевернет логику соцсетей: вместо динамичного обмена информацией мы получим систему фильтров, через которые будут пропускать каждое движение пользователя. Эксперты опасаются, что это лишит платформы их главного свойства — скорости и живости, а заодно и отобьет у людей желание публиковаться вообще.

Но даже если закрыть глаза на философскую сторону, возникают три практические стены. Первая — кадровая и финансовая. Крупные соцсети ежедневно генерируют миллионы единиц контента, и проверить все это в реальном времени силами одних алгоритмов невозможно, а людьми — непомерно дорого. Маленькие площадки, для которых наем даже десятка модераторов — проблема, скорее всего, просто закроются. Вторая стена — техническая. Если положиться на искусственный интеллект, он неизбежно будет ошибаться, путая научно-популярную статью с экстремизмом или медицинский факт с рекламой запрещенного. Третья — юридическая: ст. 29 Конституции гарантирует свободу поиска и распространения информации, и любые ограничения должны быть строго обоснованными, иначе права граждан окажутся под вопросом.

К этим проблемам добавляется экономический эффект домино: пользователи, устав ждать одобрения своих постов, начнут уходить с платформ, а вместе с ними уйдут и рекламодатели. Финансовое истощение ударит по всем — и по гигантам, и по стартапам. При этом, как отмечает Галимов, в мире почти нигде не применяют тотальную премодерацию именно из-за ее дороговизны и давления на свободу слова. Обычно выбирают «быструю публикацию — выборочное удаление». Но наш законодательный процесс, видимо, идет своим путем.

Итог напрашивается сам собой: если закон все же примут, придется разрабатывать предельно четкие критерии для проверки и надежный механизм обжалования ошибочных блокировок. В противном случае борьба за чистоту рискует обернуться цифровым застоем, где любое сообщение будет зависать на дни и недели. И тогда интернет перестанет быть средой общения — он превратится в бюрократический коридор. Вопрос лишь в том, готова ли к этому аудитория и готова ли власть услышать аргументы противников, или же мы получим то, что получим, — «аргументы» останутся на совести инициаторов.

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