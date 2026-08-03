Мигранты и алкоголь: стали известны итоги рейдов полиции в Рязанской области

Минувшие выходные в Рязанской области прошли под знаком масштабных проверок, которые провели сотрудники полиции сразу в нескольких округах региона. Рейды, затронувшие не только областной центр, но и Рыбновский, Михайловский, Шацкий, Сасовский и Кораблинский районы, были направлены на поддержание общественного порядка, контроль за миграционным режимом и пресечение нелегального оборота спиртного. Уже по итогам первых двух дней стражи правопорядка зафиксировали два десятка нарушений в сфере миграционного законодательства. Об этом сообщает издание 7info .

Цифры говорят сами за себя: 18 протоколов составлены непосредственно на иностранных граждан за нарушения правил въезда и пребывания в России — это классическое нарушение режима, когда мигранты либо просрочили визу, либо находятся без регистрации. Еще один протокол выписан за незаконную трудовую деятельность, что свидетельствует о попытке работать без официального разрешения. Причем полиция добралась и до работодателя — составлен один административный протокол за незаконное привлечение иностранца к труду. Таким образом, под удар попали обе стороны теневого рынка рабочей силы.

Но проверки не ограничились мигрантами. Внимание правоохранителей привлекла и розничная торговля алкоголем. В одном из магазинов Рязани на улице Циолковского сотрудники изъяли 12 литров спиртного, а в торговой точке в городе Рыбное — более девяти литров. В обоих случаях усматриваются нарушения правил реализации алкогольной продукции, и сейчас по этим фактам проводятся дополнительные проверки, которые могут вылиться в штрафы или даже приостановку деятельности.

Кроме того, в ходе рейдов полицейским удалось задержать одного человека, который давно числился в федеральном розыске за совершение преступления. Итог трехдневной операции — 20 административных дел, изъятая нелегальная алкогольная продукция и один пойманный беглец. Очевидно, что такие профилактические мероприятия будут продолжаться, и правоохранители намерены держать ситуацию под контролем, последовательно вычищая нарушения как в миграционной, так и в торговой сферах.

Ранее сообщалось, что в рязанских кафе полицейские изъяли 26 литров спиртного.