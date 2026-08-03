Из Одесской области над волнами: аналитик восстановил путь атаковавших Кубань БПЛА
Эксперт Кондратьев: беспилотники облетали Крым над Черным морем перед ударом
По оценке основателя учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, атака украинских БПЛА на курортный поселок Архипо-Осиповка (Краснодарский край) 3 августа требовала обхода системы ПВО Крымского полуострова и преодоления значительного расстояния над акваторией. Об этом сообщил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
Оценка эксперта и детали атаки
- Предполагаемый район запуска: Наиболее вероятная точка старта беспилотников — Одесская область.
- Траектория полета: Для скрытного прохода БПЛА огибали Крымский полуостров с юга и двигались далее над открытым морем в сторону побережья Геленджика.
- Применяемые модели: В подобных операциях на дальние расстояния ВСУ регулярно используют дальнобойные БПЛА:
- FP-1 (производства компании Firepoint);
- АН-196 «Лютый» (разработки концерна «Антонов»), способный летать по сложным траекториям и на большую дальность.
- Обстановка на месте: Утренний удар по пляжу в Архипо-Осиповке вызвал панику среди отдыхающих. В результате атаки 7 человек погибли, еще порядка 40 получили ранения (включая 9 тяжелораненых, среди которых трое детей).